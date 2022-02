Fiorentina - Lazio, Cucchi: "Spero che Sarri rimanga. Questa sera è difficile"

A pochi minuti del match Fiorentina - Lazio, il giornalista Riccardo Cucchi si è espresso in merito alla partita odierna valida per la 24° giornata di Serie A, toccando anche il tema rinnovo di Sarri. Queste le parole rilasciate ai microfoni di TMW Radio: “Spero che la Lazio scenda in campo con la mente sgombra. Credo che Sarri abbia aiutato la squadra a ricompattarsi con il pranzo di qualche giorno fa. È sterile pensare a quello che non c'è. Io spero che Sarri rimanga, la sua filosofia di gioco ha bisogno di tempo. Stasera sarà una partita difficile perché la Fiorentina ha un bel gioco. Però come la Lazio, la Fiorentina è una squadra ferita per l'addio di Vlahovic. Sarà una partita divertente ma che non va sottovalutata”.