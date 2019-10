Fiorentina - Lazio, Delio Rossi: "Squadre a specchio, ecco cosa farà la differenza..."

La Lazio, reduce dall’amara sconfitta in terra scozzese contro il Celtic, dovrà cercare di mettere da parte il rammarico e rituffarsi immediatamente in campionato, dove è attesa dalla Fiorentina al Franchi. A poco più di quarantotto ore dal match tra le due compagini, attualmente a pari punti in classifica, il doppio ex Delio Rossi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana: “La Lazio è una squadra forte, il centrocampo è impressionante. Domenica mi aspetto due squadre che giocheranno a specchio, la giocata del singolo farà la differenza”.

LAZIO, TRA RIMONTE E RIBALTONI

LAZIO, ODISSEA BIANCOCELESTE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE