Fiorentina - Lazio, la rivincita degli ex: Badelj e Caceres, ritorno al passato

Messi da parte, quasi dimenticati: alla Lazio per loro sembrava non esserci posto. Milan Badelj e Martin Caceres, dopo l'ultima stagione (metà per l'uruguaiano, poi tornato alla Juventus) al limite dell'anonimato, con la Fiorentina sono tornati a riveder la luce. Caceres nella difesa a 3 di Montella si sta trovando a meraviglia: è anche grazie a lui - con la complicità di Milenkovic e Pezzella - se la Viola nella ultime gare (compresa quella contro la Juventus) non ha subìto gol. L'impiego nel suo ruolo naturale sta dando i frutti sperati. Destini che si incrociano: proprio a Firenze contro la Fiorentina, l'uruguaiano segnò il suo primo e unico gol con la Lazio. Mai messo nelle reali condizioni di esprimersi al meglio, col senno di poi Caceres avrebbe potuto rivelarsi molto utile alla causa. Almeno formalmente, il croato è ancora un giocatore della Lazio: la Fiorentina lo ha (ri)preso in prestito dai biancoceleste quest'estate e con molta probabilità a fine stagione lo riscatterà. Badelj a Firenze ha trovato la sua dimensione ideale. Purtroppo a Roma non è riuscito a imporsi - complice la concorrenza di un veterano come Lucas Leiva -, anche se il mea culpa fatto durante la conferenza stampa di presentazione in maglia viola, ha confermato come lo stesso Badelj ci abbia messo del suo per fallire con la Lazio. Ma niente rancori, prima della partita ci sarà l'abbraccio con mister Inzaghi. Con buona pace di tutti...

