Fiorentina - Lazio, previsto il pienone al Franchi: alle 19 stop alla vendita

Domani sera all' Artemio Franchi ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Fiorentina e Lazio si daranno battaglia sotto gli occhi di 34-35mila spettatori. Questo è il dato previsto che riporta Repubblica Firenze. Anche il tifo biancoceleste ha risposto positivamente, nonostante l'orario serale del match: il settore ospiti sta andando in via d'esaurimento. La partita si giocherà domani alle ore 20.45, ma per i tifosi della Lazio ci sarà tempo fino alle 19 di oggi per assicurarsi un biglietto. La prima fase (quella riservata ai possessori della Tessera del Tifoso) si è conclusa giovedì. Da ieri è iniziata la vendita libera a tutti, che si concluderà oggi alle 19.00.

Fiorentina - Lazio, le probabili formazioni

Lazio, tornano Radu e Luis Alberto

TORNA ALLA HOMEPAGE