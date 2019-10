Fiorentina - Lazio, probabili formazioni: ritorna Luis Alberto, difesa titolare

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - LAZIO - Dopo l'amaro giovedì di Europa League, il calendario viene incontro alla Lazio che potrà scacciare immediatamente le scorie del Celtic Park. Già domenica sera (ore 20.45), infatti, la Fiorentina attenderà i biancocelesti al Franchi per un'altra trasferta difficile e fondamentale in ottica classifica. Questa volta di Serie A. Prevedibile per l'occasione il ritorno in blocco dei titolarissimi, a cominciare dalla difesa. Scontata la presenza di Strakosha tra i pali, davanti a lui si rivedranno Luiz Felipe e Radu al fianco di Acerbi. Intoccabile. L'unico vero dubbio riguarda la fascia destra, dove Marusic potrebbe insidiare Lazzari. Il montenegrino è fresco, ma l'ex Spal si è riscattato dopo settimane complicate e ora è in rampa di lancio grazie al suo primo gol laziale: il ballottaggio è aperto. La partita di Firenze è troppo importante per pensare a un turnover a centrocampo. Rientrerà quindi dal primo minuto Luis Alberto, a completare il terzetto ci saranno Leiva e Milinkovic. Lulic, fresco di panchina in Europa League, partirà dall'inizio e per la stessa ragione non ci sono dubbi sulla presenza del capocannoniere del campionato nell'11 titolare: Immobile. Al suo fianco più Correa di Caicedo, ma è un nodo che Inzaghi scioglierà nei prossimi giorni.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. All. Montella

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

