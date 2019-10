FORMELLO - Lazio, tornano Radu e Luis Alberto. Lazzari verso la conferma

Il giorno dopo rimane ancora l’amaro in bocca. La Lazio ha passato la notte a Glasgow rimuginando sugli errori commessi al Celtic Park, poi nella tarda mattinata la partenza dalla Scozia per fare ritorno a Roma. Arrivo a Fiumicino intorno alle 13.40, poi subito dritti a Formello per il pranzo insieme e l'allenamento pomeridiano. Al centrale va in scena una seduta di scarico, con la rosa divisa ovviamente in due gruppi. Da una parte c'è chi ha giocato ieri dal primo minuto, dall'altra invece il resto della rosa con i calciatori subentrati nella seconda frazione. Un lavoro basato sul possesso palla, poi una partitella a campo ridotto. Domani sarà già giornata di prove tattiche e rifinitura, i tempi stretti lo impongono. Inzaghi ritroverà Radu e Luis Alberto, risparmiati per la trasferta di Europa League. Lo spagnolo era uscito malconcio dalla sfida con l'Atalanta ma si farà trovare pronto per domenica. Tornerà anche Marusic (squalificato col Celtic), anche se Lazzari dovrebbe essere confermato dopo l'ottima prova in terra scozzese. Davanti dal primo minuto Immobile e Correa.



