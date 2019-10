Fiorentina - Lazio / Ribery furioso spinge l'assistente: rischia grosso

Rischia grosso Ribery dopo la spinta a fine partita a uno degli assistenti dell'arbitro Guida. L'esterno francese, furioso per il fallo a sui dire su Sottil non ravvisato neanche dal VAR da cui è scaturita l'azione che ha portato al gol Immobile, potrebbe ora incappare in una squalifica. Forse anche uno sfogo visto il grande nervosismo con il quale ha convissuto in panchina dopo la sostituzione al 74' in favore di Kevin Prince Boateng digerita decisamente poco. La doppia spinta a Passeri se inserita nel referto arbitrale potrebbe rivelarsi una mannaia.