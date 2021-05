Fiorentina - Lazio, Vlahovic: "Immobile? Spero di riuscire a fare il suo numero di gol"

Brutta sconfitta quella subita dalla Lazio contro la Fiorentina. I viola hanno conquistato tre punti importanti in chiave salvezza grazie alla doppietta di Vlahovic. Il serbo al termine del match è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Abbiamo dimostrato quanto era importante per noi questa partita, è uscito fuori tutto quello che avevamo dentro. Siamo orgogliosi di aver vinto questo match. Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti anche con una squadra forte come la Lazio. Parlare di Immobile per me è difficile, è un grandissimo calciatore che ha fatto tantissimi gol. Io ero molto motivato, volevo dimostrare qualcosa. Sono all’inizio non ho ancora fatto niente, spero di poter raggiungere la sua quota di gol”.

Lazio, così no! Vlahovic lancia la Viola e complica la corsa Champions

