Fiorentina, settimana tipo per prepararsi alla Lazio: il programma

© foto di Federico De Luca 2025

La Fiorentina è ancora a caccia della sua prima vittoria del 2025. Il pareggio contro il Torino ha scosso ancora di più l'ambiente viola, assolutamente non soddisfatto dopo le ultime prestazioni e i risultati della squadra. Alla prossima partita in campionato la squadra di Palladino farà visita alla Lazio di Baroni. Il tecnico avrà una settimana piena per preparare al meglio la gara dell'Olimpico. Per questo la Fiorentina riprenderà gli allenamenti a partire da domani (martedì) pomeriggio dopo il giorno di riposo concesso oggi (lunedì).