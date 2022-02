Fiorentina, Torreira (negativo) punta la Lazio: corsa contro il tempo per i sudamericani

Lucas Torreira è tornato negativo al Covid ieri in Uruguay e sarà così a disposizione di Italiano per Fiorentina - Lazio di sabato sera. Il centrocampista non ha mai smesso di allenarsi in palestra, anche se servirà una vera corsa contro il tempo per averlo al 100%. Ora infatti si trova in Nazionale (questa notte l'Uruguay giocherà contro il Venezuela). Tornerà a Firenze solamente giovedì intorno all'ora di pranzo, scrive La Nazione. Una volta in città il giocatore avrà di fronte a sé appena due allenamenti da svolgere prima dell'appuntamento contro la formazione di Sarri.

Con la Lazio sarà quasi sicuramente assente Pulgar, la prima alternativa a Torreira. Così l'allenatore dovrà eventualmente pensare ad Amrabat nel ruolo di play oppure promuovere il giovane Bianco. A proposito degli altri sudamericani, gli argentini Gonzalez e Martinez Quarta, impegnati questa notte contro la Colombia, saranno in Italia già domani. Avranno così più tempo a disposizione per smaltire le fatiche accumulate in Nazionale.

