Focolari spiega: "Lazio da elogiare, ma serve un centrocampista..."

La Lazio è tornata a vincere e a convincere. Il netto 0-3 rifilato al Verona ha risollevato il morale dei biancocelesti dopo alcune partite sottotono. Ora la squadra di Baroni può riprendere il suo percorso con più serenità. Un aiuto, però, servirà anche dal mercato, come ha ribadito anche Furio Focolari ai microfoni di Radio Radio. Queste le sue parole: “Questa Lazio va elogiata, ma è quando le cose vanno bene che puoi parlare di calciomercato. Alla Lazio serve un centrocampista come il pane. Casadei può divenire un giocatore importante per questa squadra e nelle giovanili rubava l’occhio. Io sinceramente sono pessimista per il mercato. Castellanos non ha fatto un assist e ha sbagliato due gol: è il primo giocatore in pressing, ma è tutto qui. Vediamo che gli attaccanti tendono a non tirare più di collo pieno, forse hanno un tasso tecnico più basso rispetto al passato. C’è una settimana importantissima con il Real Sociedad e poi la Fiorentina con cui deve ripetere la prestazione di oggi, staccandola in classifica”.