Foggia, ecco il cambio di proprietà: Signori nuovo vicepresidente?

Fonte: TuttoC.com

TUTTOmercatoWEB.com

Importanti novità in casa Foggia. Secondo quanto riportato via Twitter da Ivan Cardia di TuttoMercatoWeb, sta per essere ufficializzato il passaggio di quote dagli ormai vecchi proprietari Canonino e Pintus alla nuova proprietà targata NGM Sport. Il nuovo presidente, riporta TuttoC.com, dovrebbe essere Mario Mantovani, mentre il suo vice sarebbe Giuseppe Signori, che in rossonero ha giocato dal 1989 al 1992. Davide Pelusi, infine, dovrebbe rimanere comunque nell'orbita del club con la carica di amministratore delega.

TORNA ALLA HOMEPAGE