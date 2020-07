Follia in Francia, picchiato il nuovo acquisto del Brest Pierre-Gabriel

Attraverso un comunicato ufficiale, il Brest, società francese di Ligue 1 ha reso noto un folle episodio di aggressione subito da un proprio calciatore. Si tratta di Ronaël Pierre-Gabriel, terzino destro arrivato in prestito dal Mainz. Il giocatore sarebbe stato aggredito fisicamente da alcuni giovani in una delle vie più malfamate della città, e successivamente la sua auto è stata incendiata. Il club bretone, si legge nel comunicato “condanna fermamente questo evento e dà il suo pieno sostegno a Ronaël. In una città in cui questi vari fatti non sono frequenti, è un peccato vedere che incidenti di questo tipo potrebbero verificarsi contro un ragazzo che è arrivato solo per due settimane nel Finistère e non ha avuto problemi con nessuno".

