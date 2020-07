Milan, out anche Romagnoli e Conti: emergenza in difesa contro l'Atalanta

Nel match di ieri sera contro il Sassuolo, Alessio Romagnoli e Andrea Conti sono stati costretti a lasciare il campo nel primo tempo a causa di un guaio fisico. Per il terzino destro non ci sono lesioni, il centrale romano, invece, ha riscontrato una lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio destro. Con molta probabilità Romagnoli ha concluso qui la sua stagione. Grande emergenza per il tecnico Pioli in vista della partita di venerdì prossimo contro l’Atalanta. Nella sfida contro i bergamaschi, il Milan dovrà fare a meno di Conti, Romagnoli e anche degli squalificati Theo Hernandez e Bennacer. Out da tempo ci sono anche i difensori centrali Duarte e Musacchio. Contro la Dea, Pioli si affiderà alla coppia difensiva Kjaer-Gabbia. Calabria sostituirà Conti sulla corsia destra. Pioli avrà gli uomini contati nel reparto difensivo contro il miglior attacco della Serie A. Milan-Atalanta è un match che interessa anche la Lazio per le prime posizioni in classifica.

