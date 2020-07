Juventus - Lazio, niente sconti per Lukaku: multa in arrivo per il belga

C’è una cosa su cui mister Inzaghi non transige, ed è il comportamento. Si può vincere e perdere ma il rispetto per il mister e soprattutto per i compagni non deve mai passare in secondo piano. Per questo, lunedì sera Jordan Lukaku dalla panchina è finito direttamente in tribuna nonostante la grave emergenza infortunati che sta vivendo la Lazio. Il motivo non è un mistero, il belga si è infatti presentato in ritardo per due volte consecutive alla riunione tecnica, troppo in questo momento di grande sacrificio per tutti. Per questo, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Lukaku sarà prontamente reintegrato in rosa ma verrà multato dalla società.

