Lazio, Inzaghi farà 200 contro il Cagliari: diventerà il tecnico record

RASSEGNA STAMPA -Simone Inzaghi è pronto a raggiungere le 200 panchine con la Lazio e lo farà domani contro il Cagliari. Non si sarebbe sicuramente aspettato di farlo dopo 1 pareggio e 4 ko, ma il tecnico piacentino è vicino a diventare l'allenatore con più presenze sulla panchina della Lazio. Il traguardo sarà tagliato a Napoli dove Simone toccherà quota 203 scavalcando Zoff, fermo a 202. Domani sarà cifra tonda ancora contro il Cagliari, squadra contro cui arrivà anche il gettone numero 100 in un altro periodo difficile (il 22 dicembre 2018 dopo un filotto negativo di 5 partite, ndr). Zoff, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, arrivò a 200 l'8 settembre del 2001 contro il Perugia e in campo, con il numero 21, c'era anche Inzaghi.

NUMERI – Rispetto a Zoff, che non vinse titoli e ottenne una media-punti totale di 1,58 con 83 match vinti, Inzaghi vanta 3 coppe nazionali e una media di 1,79. Aveva persino superato Eriksson, ma dopo la ripresa tutt'altro che positiva di risultati, è tornato sotto all'1,94 dello svedese. Tutta colpa del girone di ritorno, dove il mister piacentino ha statisticamente fatto sempre peggio rispetto a quello di andata. L'attuale quarto posto infatti, sarebbe un peggioramento rispetto al terzo dell'andata, dove la Lazio ottenne 43 punti, contro i 26 fatti fin'ora nel ritorno. Serviranno 2 punti per difendere il piazzamento Champions. Nel dicembre 2018, Inzaghi fece 100 panchine e vinse 3-1 contro il Cagliari, interrompendo la striscia negativa. Ripetersi domani all'Olimpico, la speranza dell'allenatore e di tutto l'ambiente biancoceleste.

