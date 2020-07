Lazio, la squadra è con Immobile: obiettivo battere Ronaldo

La rete è tornata a gonfiarsi di nuovo, una boccata d’aria fresca in un periodo così buio. Ciro Immobile ha rialzato la testa nella gara contro la Juventus, nonostante la sconfitta della Lazio all’Allianz Stadium. Nello stesso match Cristiano Ronaldo lo aveva raggiunto e superato con un una doppietta nella classifica marcatori con quel rigore il numero 17 ha rimesso le cose a posto. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei Immobile ha infranto più di un record con quella rete numero 30: ha superato se stesso nella sua migliore stagione (29 reti), è tra i primi due nella classifica dei marcatori più prolifici della Lazio e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ci sono ancora quattro gare per raggiungere il record di Higuain e per battere Cristiano Ronaldo sia in campionato che nella la corsa alla Scarpa D’Oro. Italia contro Portogallo, Immobile contro CR7 in una sfida a colpi di gol.

