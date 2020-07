Serie A, classifica post Covid: Atalanta e Milan volano, Lazio rimandata

RASSEGNA STAMPA - Un mese dopo la ripresa della Serie A è tempo di bilanci. Dopo il lockdown, il campionato è ripreso ma non tutte si sono espresse come prima. Atalanta e Milan dominano la classifica post Covid-19 con 23 punti conquistati sui 27 a disposizione. Un cammino da autentiche schiacciasassi con i bergamaschi che possono anche aggiungere altri tre punti conquistati nel recupero con il Sassuolo. Sul podio della speciale classifica anche Juventus e Napoli. Spicccano i 16 punti del Sassuolo come i 15 della Samp, mentre ha deluso la Lazio. I biancocelesti hanno messo insieme appena sette punti, con cinque sanguinosi ko in otto gare disputate. Peggio dei biancocelesti hanno fatto solo Parma, Lecce e Spal. Immobile e compagni hanno ora quattro gare per provare a migliorare la classifica e a blindare la qualificazione in Champions.

Ecco la classifica completa:

Atalanta 23 (26) *

Milan 23 *

Juventus 17

Napoli 17

Sassuolo 16*

Inter 15 (18)

Sampdoria 15

Roma 13

Fiorentina 12

Cagliari 10

Torino 9 (10)

Bologna 9*

Brescia 8

Genoa 8

Udinese 8

Verona 7 (10)

Lazio 7

Parma 4 (5)

Lecce 4

Spal 1

* una partita in più

* tra parentesi i punti conquistati sommando i risultati dei recuperi della 25esima giornata.