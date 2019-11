FORMELLO - Lazio, Cataldi e Parolo con il Cluj. Radu verso il rientro

FORMELLO - Ora l’Europa League. Giovedì sera la Lazio proverà con il Cluj a tenere vive le speranze di qualificazione ai sedicesimi. Un tentativo che Simone Inzaghi porterà avanti ruotando gli uomini a disposizione. Il turnover è scontato. Caicedo, l’autore del gol vittoria a Reggio Emilia, troverà spazio dall’inizio. Caviglia sinistra permettendo: era stato a rischio convocazione per un colpo rimediato in allenamento a metà settimana (trauma distorsivo). A disposizione tornerà Radu, pronosticato titolare con il Sassuolo, ma fermato da un attacco gastrointestinale. A centrocampo si rivedranno Cataldi e Parolo, mentre Berisha è finito ai box per colpa di uno stiramento alla coscia. È tornato infortunato dagli impegni con il Kosovo. Marusic, invece, sta smaltendo una lesione al flessore sinistro: non ha ancora recuperato, più facile ce la faccia per la prossima partita di campionato con l’Udinese (domenica 1 dicembre alle 15). Lukaku non è nella lista europea, a sinistra sarà impiegato Jony.