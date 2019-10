FORMELLO - Lazio, oggi la ripresa: appuntamento alle 15.30 senza nazionali

LAZIO - Appuntamento alle ore 15.30, dopo le 48 ore di riposo concesse da Simone Inzaghi alla squadra, i campi di Formello torneranno a riempirsi. Il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno dei nazionali, ben 8: Strakosha, Acerbi, Immobile, Berisha, Vavro, Marusic, Luiz Felipe e Luis Alberto. Rimarrà a Roma invece Milinkovic, alle prese con un piccolo problema al dente, motivo che gli ha permesso di non rispondere alla chiamata della sua nazionale. Oggi sarà comunque regolarmente in campo agli ordini del tecnico piacentino, così come Correa, che dovrà dimenticare in fretta il rigore fallito col Bologna. Da valutare le condizioni di Adekanye, l'unico acciaccato in casa Lazio.

LAZIO, LA NOTA SULL'INDAGINE UEFA

LAZIO, LE PAROLE DI IMMOBILE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE