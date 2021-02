France Football e i talenti sprecati: un ex Lazio in classifica

France Football, una delle riviste calcistiche più importanti al mondo, ha stilato la top 10 dei talenti sprecati nella storia del calcio. Molti calciatori che comunque hanno messo in mostra le loro qualità ma che avrebbero potuto fare molto di più. Da Cassano ad Adriano passando per Berbatov e Anelka, in questa speciale graduatoria c'è anche un ex calciatore della Lazio, Paul Gascoigne.

I NOMI DELLA CLASSIFICA:

- Antonio Cassano

- Paul Gascoigne

- Stan Bowles

- Antonio Angelillo

- Dimitar Berbatov

- Rashidi Yekini

- Mario Basler

- Nicolas Anelka

- Andy van der Meijde

- Adriano

PAUL GASCOIGNE - Con il suo talento e la sua classe avrebbe potuto fare molto di più, questo è fuori dubbio. Gazza è considerato come uno dei calciatori più talentuosi della sua generazione, ma non è mai riuscito a dimostrare fino in fondo le sue potenzialità anche per via dei numerosi infortuni e della sua vita sregolata fuori dal campo di pallone. L'ex fantasista inglese ha comunque totalizzato più di 230 presenze tra i professionisti vestendo le maglie ambiziose di Lazio, Tottenham, Newcastle ed Everton.