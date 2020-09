Frosinone - Lazio, i biancocelesti arrivano al 'Benito Stirpe' - FT&VD

A partire dalle 18 il 'Benito Stirpe' sarà teatro della sfida amichevole tra Frosinone e Lazio. A poco più di un'ora dal fischio d'inizio del match, fondamentale per mettere benzina nelle gambe in vista dell'esordio in campionato delle due compagini, la squadra di Simone Inzaghi è arrivata nello stadio gialloblù. Di seguito, video e foto del pullman biancoceleste nei pressi dell'impianto sportivo ciociaro:

