Frosinone - Lazio, i tifosi rispondono presente: settore ospiti gremito allo Stirpe

© foto di www.imagephotoagency.it

Quindici giorni esatti e poi la Lazio scenderà in campo allo stadio Olimpico in vista dell'esordio stagionale contro il Venezia in programma domenica 18 agosto alle 20.45.

I tifosi però, ancor prima dell'inizio del campionato, hanno risposto presente nella gara amichevole contro il Frosinone al Benito Stirpe. l supporter biancocelesti hanno infatti riempito lo spicchio riservato ai tifosi ospiti supportando al 100% la squadra. Il dato ufficiale riporta 1.021 spettatori biancocelesti.