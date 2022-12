Funerali Mihajlovic, il toccante messaggio da parte della Lazio sui social

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

Una giornata triste per il mondo Lazio. I funerali di Sinisa Mihajlovic, andati in scena questa mattina a Roma, lasciano un alone di tristezza e malinconia. Addio ad una delle più grandi bandiere della storia biancoceleste. La squadra tutta è andata ad omaggiarlo. E poi Lotito, Tare, i dirigenti e tanti personaggi del nostro calcio. Tutti per Mihajlovic, l’uomo coraggioso che rimarrà come esempio. E la Lazio, sui social, lo ha ricordato con un toccante messaggio che accompagna la foto del feretro. Sulla bara spicca l'immagine di un Sinisa super sorridente. “Ti ricorderemo per sempre così, con quel sorriso. Ciao Sinisa”, recita il post social della società laziale. Tanti i tifosi commossi hanno ricordato, anche con un solo emoji del cuore, il loro idolo.