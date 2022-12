Funerali Mihajlovic, la Lazio lascia la basilica - FOTO&VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 13:28 - Anche la SS Lazio lascia la basilica. Giocatori, dirigenza e il presidente Lotito escono dopo lo svolgimento del rituale. Igli Tare ricorda Sinisa ai microfoni dei media presenti.

AGGIORNAMENTO ORE 13:10 - Cori e fumogeni biancocelesti accompagnano il veicolo che tra la folla si allontana in direzione del cimitero. Clicca qui per il video dell'ultimo saluto a Sinisa

AGGIORNAMENTO 13:02 - Il feretro esce dalla chiesa. Un applauso forte e lungo si alza al cielo. La bara portata in spalla da Roberto Mancini, Dejan Stanković e Lorenzo De Silvestri viene posizionata nel veicolo che lo porterà al cimitero.

AGGIORNAMENTO 13:00 - Escono dalla chiesa anche Totti e De Rossi uno accanto all'altro. Poi Juric e Fabio Liverani, che di recente ha perso la moglie, si è allontanato visibilmente provato.

AGGIORNAMENTO 12:49 - La funzione è terminata. Si attende l'uscita del feretro dalla chiesa. Il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e quello del Coni Giovanni Malagò si apprestano ad uscire dall'edificio.

AGGIORNAMENTO ORE 12:40 - Un rappresentante del Governo serbo ha parlato davanti agli innumerevoli presenti dedicando a Mihajlovic parole davvero toccanti.

AGGIORNAMENTO ORE 11:53 - Non solo la corona del governo serbo, per Sinisa è stata elargita anche quella da parte della famiglia di Simone Inzaghi, di quella di Nando Orsi, di Gianluigi Donnarumma, di Veltroni. E ancora, degli Ultras Lazio, l'Inter club, e anche quella di Marco Branca.

AGGIORNAMENTO ORE 11:43 - Tra i sostenitori presenti, figura una grandissima rappresentanza di quelli del Bologna. Non solo, anche un tifoso della Stella Rossa - con cui Sinisa vinse la Champions League nel 1991 - con la storica sciarpa del club di Belgrado.

AGGIORNAMENTO ORE 11:42 - Rimasti tra i tifosi commossi Alessio Cerci, ex giocatore del Milan, Delio Rossi, ex allenatore della Lazio e Daniele Gastaldello. Troppa la commozione e il dolore.

AGGIORNAMENTO ORE 11:37 - L'esequie sono ufficialmente iniziate in questo momento. Tanta la gente commossa e raccolta in un unico abbraccio, quello del dolore. Clicca qui per il video dell'inizio dei funerali.

AGGIORNAMENTO ORE 11:33 - Gli Ultras Lazio non potevano mancare e per questo si sono presentati anche loro fuori dalla basilica per abbracciare un'ultima volta Sinisa Mihajlovic, leggenda nella Lazio. Clicca qui per lo striscione dei tifosi.

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 - Tra i presenti per dare un ultimo saluto all'ex allenatore e giocatore, anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani nel governo Meloni.

AGGIORNAMENTO ORE 11:20 - In omaggio allo storico guerriero, Sinisa, è stata donata una corona del governo serbo. Nel frattempo, la piazza continua a riempirsi, i tifosi sono moltissimi come anche le lacrime e gli applausi per l'ex giocatore. Fuori dalla Chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri tantissimi gli striscioni e bandiere per Mihajlovic.

AGGIORNAMENTO ORE 11:15 - Presenti ai funerali anche Urbano Cairo, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini e Attilio Lombardo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:58 - In Chiesa per salutare Sinisa anche Bruno Giordano, ex Lazio, Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, Ivan Juric, tecnico del Torino e Daniele De Rossi, Angelo Di Livio, e Gianni Morandi.

AGGIORNAMENTO ORE 10:54 - Arrivato anche il presidente del CONI Giovanni Malagò, Bruno Conti, Morgan De Sanctis e Francesco Totti, quest'ultimi tre tutti ex giocatori della Roma.

AGGIORNAMENTO ORE 10:51 - Avvistato al suo ingresso nella basilica, anche Gianluca Vacchi, star di Instagram.

AGGIORNAMENTO ORE 10:48 - Presente anche tutta la Lazio. Sul posto, il presidente Claudio Lotito, il tecnico Maurizio Sarri, il team manager Derkum, il ds Tare, e il dottor Ivo Pulcini. Tra la squadra, Cancellieri Hysaj, Provedel, Bertini, Kamenovic Milinkovic, Marusic, Lazzari, Cataldi, Romagnoli, Felipe Anderson, Marcos Antonio, Casale, Gila, Immobile, Maximiano, Pedro, Luis Alberto, Luka Romero, Patric, l'aquila Olympia (qui la foto) e l'ex Kolarov. QUI PER IL VIDEO DELL'ARRIVO DELLA LAZIO, oppure scorri sotto per vedere le foto a fine articolo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:46 - Nella basilica, imponente la presenza della delegazione della Sampdoria, squadra di cui Sinisa è stato sia giocatore che allenatore. Tra loro assistono alla cerimonia funebre Dejan Stankovic e Vladimir Jugovic, compagni di nazionale e di club di Mihajlovic. Presente anche Vasco Regini.

AGGIORNAMENTO ORE 10:38 - In questi minuti sono arrivati in chiesa anche Vincenzo Montella, ex giocatore e allenatore della Roma , Gabriele Gravina, presidente della FIGC, Renzo Ulivieri e Gabriele Oriali. CLICCA QUI PER L'ARRIVO DI GRAVINA

L'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. In questi minuti si sono aperti i solenni funerali dell'ex giocatore della Lazio nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica a Roma. In questi minuti è arrivato in chiesa tutto il Bologna, ultima squadra allenata da Sinisa e il direttore sportivo Marco Di Vaio per un caloroso abbraccio e ultimo saluto al guerriero. Sul posto anche una folla di tifosi, segno di quanto l'ex giocatore si sia fatto amare. Segui la diretta scritta de Lalaziosiamonoi.it.

CLICCA QUI PER IL VIDEO