Funerali Mihajlovic, rappresentante Serbia: "Era una forza umana. Rimane nostro e vostro"

Ai funerali di Sinisa Mihajlovic in corso a Roma nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, è presente anche il rappresentante del Governo serbo arrivato nella Capitale per ricordare l'ex calciatore e allenatore: “A nome della Repubblica di Serbia condoglianze alla famiglia, agli amici e anche agli appassionati del mondo del calcio. Alle persone che gli hanno voluto bene. Sempre fedele a se stesso, ha vissuto il calcio e viceversa. Incuteva il timore agli avversari, rompeva i pali, strappava le reti, i suoi palloni tagliavano l’aria. Tutti i bambini lo imitavano. Fa parte dei successi storici della Stella Rossa, della nostra nazione e non solo. Rimane nostro e vostro. Miha era internazionale. Una forza umana, un modo in cui saliva sul ring per affrontare le sfide del calcio e della vita. Abbiamo versato lacrime di gioia e preghiere per lui. Era un vincente di una specie rara, rimasto uguale nei confronti di tutti. Lo vediamo anche oggi, i successi non l’hanno cambiato. Addio Miha e grazie di tutto”. Il discorso si è concluso con forti applausi da parte di tutti i presenti.