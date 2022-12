Funerali Mihajlovic, l’ultimo saluto dei tifosi: quanta gente in piazza - FOTO

Ciao Sinisa. Sono in corso presso la basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, i funerali dell'allenatore serbo scomparso nella giornata di venerdì. Una marea di folla arrivata all'esterno della chiesa per dare il suo ultimo saluto a Mihajlovic. Amici, ex compagni, avversari ma soprattutto tifosi e appassionati che hanno scelto di omaggiare il loro guerriero in prima persona. Lacrime e applausi per Sinisa, ma anche tantissimi striscioni e bandiere.