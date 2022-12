Funerali Mihajlovic, da Mancini a Stankovic: chi ha portato in spalla il feretro

Poco dopo le ore 13 il feretro di Sinisa Mihajlovic è uscito dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. A portare in spalla la bara sono stati gli amici più stretti dell'ex allenatore, che lo hanno voluto accompagnare in questi momenti così dolorosi verso il veicolo funebre: Roberto Mancini, Dejan Stankovic, Attilio Lombardo, Lorenzo De Silvestri, Marko Arnautović, Roberto Soriano e Vincenzo Cantatore. Cori, applausi e fumogeni biancocelesti hanno accompagnato il veicolo mentre si allontanava per dirigersi al cimitero.

