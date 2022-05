Fuorigioco Acerbi, ecco il dialogo tra Pairetto e Nasca dopo il gol

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Ha generato un mare di polemiche la rete di Francesco Acerbi che ha consegnato la vittoria alla Lazio nella gara contro lo Spezia. Il gol è stato infatti convalidato dal direttore di gara Pairetto e anche il Var Nasca. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport l'incomprensione sarebbe nata proprio dai due.

Per il direttore di gara la rete è valida, e infatti fischia indicando il centro del campo, lo stesso vale per l'assistente Perrotti. Nasca interviene "Non ripartire, aspetta". Stando al quotidiano, l'Avar Valeriani non avrebbe avuto la prontezza di visionare tutti i filmati e Nasca di non far ripartire il gioco. Pairetto avrebbe quindi fatto riprendere il gioco e convalidato la rete sentendo un "ok" che non è certo sia mai arrivato. Pairetto e Nasca sono stati sospesi per l'errore fino al termine della stagione.