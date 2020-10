Gabriel Pereira: "Che sia un'ottima stagione, sia per me che per la Lazio" - VD

Gabriel Pereira è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il portiere classe 2002, in arrivo dal Monaco, ha svolto ieri mattina le visite mediche in Paideia e oggi il club ha depositato il contatto in Lega. Iniziata la sua avventura in biancoceleste, il brasiliano ha pubblicato un video sul proprio profilo Twitter, in cui ha aggiunto: "Una nuova esperienza. Che sia un grande anno, sia per me che per la prima squadra della Capitale. Forza Lazio".

🇧🇷 Uma nova experiência! Que seja um ótimo ano, tanto para mim quanto para a “prima squadra della Capitale”.



🇮🇹 Una nuova esperienza! Che sia un grande anno, sia per me che per la prima squadra della Capitale.



Forza Lazio ️🦅 @OfficialSSLazio pic.twitter.com/WTAHl3XocU — Gabriel Roberto Pereira (@grpereira) October 1, 2020

Lazio, Djavan Anderson: "Testa alta verso la prossima gara" - FT

Lazio, Fares saluta la Spal: "Grazie di tutto" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE