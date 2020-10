Lazio, Djavan Anderson: "Testa alta verso la prossima gara" - FT

Una brutta sconfitta quella di ieri per la Lazio. La squadra di Inzaghi all'esordio all'Olimpico è stata infatti battuta per 1-4 dall'Atalanta di Gasperini. Un rsultato pesante anche se non rispecchia in toto quanto visto sul campo. La parola d'ordine adesso è ripartire visto anche l'importante impegno di domenica contro l'Inter a punteggio pieno. Nel secondo tempo di ieri quando il tecnico ha effettuato i cambi uno spezzone di partita l'ha giocato anche Djavan Anderson che ha così scritto sui social: "Testa alta per la prossima con tanta fame! Forza!".

