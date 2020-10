Lazio, Fares saluta la Spal: "Grazie di tutto" - FOTO

Mohamed Fares ha firmato: è un nuovo calciatore della Lazio. L'esterno classe 1996 ha mandato un messaggio sui social network per salutare la sua ex squadra e i suoi ex tifosi. Su Instagram appare una sua foto con la maglia della Spal con la scritta: "Grazie di tutto". Dopo due anni e 44 presenze a Ferrara, il franco algerino ha scelto la maglia biancoceleste della Lazio. Per lui un contratto fino al 2025.

