Galatasaray - Lazio, dopo 20 anni ancora contro Terim: i precedenti

Galatasaray - Lazio è anche Maurizio Sarri contro una vecchia volpe come Fatih Terim. Il leggendario tecnico turco, vecchia conoscenza del calcio italiano con le parentesi Fiorentina e Milan, al Gala è un vero e proprio idolo: undici anni da giocatore e ben quattro esperienze da allenatore compreso quella in corso. Nell'ultimo precedente biancoceleste contro il club di Istanbul (stagione 2015-16) in panchina non c'era Terim bensì Mustafa Denizli, così come nel 2001-02 c'era Mircea Lucescu: per la prima volta quindi la Lazio lo sfiderà sulla panchina del Galatasaray. Non sarà una novità contro l'Imperatore (così è soprannominato in Turchia) già affrontato due volte in Serie A. La prima il 28 gennaio 2001 al Franchi quando la Lazio di Dino Zoff rifilò un rotondo 4-1 ai viola (Nedved, doppietta di Crespo, Salas e Chiesa i marcatori). La seconda la stagione successiva, il 23 settembre 2001 il Milan vinse 2-0 contro la prima Lazio di Alberto Zaccheroni falcidiata dagli infortuni a causa del terreno di San Siro (Nesta e Crespo out durante il match).

