Ai microfoni di TMW è intervenuto l'ex calciatore Galderisi, che ha fatto anche un punto sul momento della Lazio: "Dopo il lockdown è cambiato tutto. E' in difficoltà fisica e mentale, sta raschiando il barile per essere all'altezza. L'obiettivo Scudetto prima dello stop era vicinissimo. Ora se ha dei valori veri, devono venire fuori, ma non più per vincere lo Scudetto".