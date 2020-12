Gandini: "Il Bayern Monaco una macchina perfetta, la Lazio l'italiana con il sorteggio peggiore"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Umberto Gandini ha parlato anche dei sorteggi di Champions League e delle squadre accoppiate alle italiane negli ottavi di finale: "Intanto ci si dimentica che giocheremo tra due mesi, e che i valori di oggi non saranno quelli di febbraio. C'è di mezzo il mercato, e tante variabili come stati di forma, recuperi dagli infortuni... Fotografando, oggi, chi ha più problemi è sicuramente la Lazio che ha pescato una macchina quasi perfetta come il Bayern, mentre l'Atalanta ha il sogno straordinario di poter giocare contro il Real Madrid, ed è già questo un premio. In più ha dimostrato di saper fare paura a chiunque. Il Porto è una squadra di tradizione e ben gestita, ma la Juventus nella faretra ha le frecce giuste per passare".

Semplici: "Lazzari si sta confermando con merito, Fares saprà farsi valere"

Chiarimento tra Demba Ba e Coltescu: telefonata organizzata da N'Doye

TORNA ALLA HOMEPAGE