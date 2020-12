Chiarimento tra Demba Ba e Coltescu: telefonata organizzata da N'Doye

Una telefonata potrebbe aver risolto la vicenda scoppiata la settimana scorsa durante PSG - Basaksehir tra il quarto uomo Coltescu e l'attaccante Demba Ba. Sarebbe stato l'ex centrocampista del Senegal Ousmane N'Doye a mettere in contatto i due. Le parole di N'Doye: "Demba non ha mai detto che si sia trattato di razzismo. Ha solo pensato che Coltescu non avrebbe dovuto usare la parola 'nero' in uno stadio. Coltescu ha capito. Sono un grande sostenitore della pace. Sia Coltescu che Demba mi hanno chiamato dopo aver parlato, sono rimasti colpiti dalla bella conversazione che hanno avuto. Sono sicuro che sia stato solo un malinteso. So come sono i romeni, non ho mai avuto problemi con il razzismo quando giocavo nel loro paese. Ho cercato di ottenere il numero di Coltescu appena ho potuto per incoraggiarlo, so che non è razzista".

