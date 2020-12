Lazio, Lotito sulla Champions: "Bayern la più forte. La squadra mostri le proprie potenzialità" - VD

Dopo la conferenza stampa andata in scena nella pancia dello Stadio Olimpico di Roma nel quale è stato rilanciato il progetto STOP THE WASTE, il presidente Claudio Lotito a margine è intervenuto per commentare il sorteggio di Champions League, con la Lazio che dovrà vedersela contro il Bayern di Monaco campione d'Europa in carica. "Abbiamo preso la squadra si dice più forte. Faremo di necessità virtù. Mi auguro che la squadra capisca l'importanza del momento e della competizione e mostri tutte le proprie potenzialità. Spero che usi tutte le energie che ha disposizione per dimostrare che la Lazio merita di stare in campo internazionale".

