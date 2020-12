Semplici: "Lazzari si sta confermando con merito, Fares saprà farsi valere"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Leonardo Semplici ha parlato anche di Manuel Lazzari e Mohamed Fares, che ha avuto modo di allenare quando sedeva sulla panchina della Spal. Il tecnico ha utilizzato parole di stima nei confronti di entrambi: "Gli auguro di poter dimostrare che sa giocare anche in una difesa a quattro. Sicuramente ora si esprime meglio a tutta fascia, ma nelle sue corde secondo me ha la possibilità di imparare a giocare a quattro dietro, e questo potrebbe permettergli di entrare in pianta stabile nel giro della Nazionale. Di strada ne ha fatta tantissima, e si sta confermando con grande merito. Ho avuto il piacere di allenare anche Fares, che è pure più giovane e sono convinto saprà farsi valere. Una soddisfazione per me che li ho allenati in passato".

