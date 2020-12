Milan, Bennacer salta la partita con la Lazio: i dettagli dell'infortunio

Il Milan contro il Parma non ha solo perso due punti in classifica, ma anche due giocatori per infortunio. Gabbia ha avuto uno stiramento del legamento collaterale, mentre Bennacer - come riporta Sky Sport - ha riportato una lesione del muscolo bicipite femorale. La lesione verrà rivalutata tra dieci giorni mentre nel frattempo il giocatore inizierà il percorso di recupero. Entrambi saranno out per le ultime tre sfide del 2020, ultima delle quali contro la Lazio il 23 a San Siro.

