Gascoigne torna sul passato: “Ecco chi chiamai prima di salutare la Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

Paul Gascoigne è stato uno degli idoli di quella pazza Lazio che ha fatto innamorare e sognare il popolo biancoceleste. Qualche tempo fa l’inglese aveva raccontato un retroscena relativo al suo addio alle aquile, a distanza di tempo è tornato sull’argomento rivelando un altro aneddoto in merito che però coinvolge anche il Manchester United. Alex Fergusson aveva fatto irruzione nel suo percorso prima del suo trasferimento in Italia, ma senza riscuotere successo. Il centrocampista, dopo l’esperienza al Newcastle, gli preferì il Tottenham e nel corso di una lunga intervista riportata dal Mirror, ha rivelato i motivi che si sono celati dietro questa scelta. Ecco le sue dichiarazioni: “Ho rifiutato Manchester United perché gli Spurs hanno offerto ai miei genitori un telefono di casa e £ 20.000, a me papà un'auto e infine, a mia sorella un lettino. A quel tempo gli Spurs erano migliori dello United”. Scelta che l’ex allenatore dei Red Devils non ha ben digerito nonostante siano passati anni, questa la conferma di Gascoigne: “L'ho visto non molto tempo fa, mi è stato detto: 'Paul, Alex Ferguson vuole vederti.' Ho pensato, 'Cazzo, ci risiamo’. Mi ha chiesto come stessi e gli ho risposto che andava tutto bene poi mi ha detto: ‘Perché non mi hai fatto un segno quando ne avevi la possibilità, nessuno mi ha mai deluso’. Mi è dispiaciuto tanto”. Ha poi aggiunto: “Sono ancora infastidito a guardarlo. È il migliore al mondo”

Quando Gascoigne decise poi di tornare in Inghilterra, dopo la parentesi in biancoceleste, provò a contattarlo di nuovo ma questa fu la risposta che ricevette: “Alla Lazio, quando stavo per andarmene, parlai con Alex Ferguson e gli dissi che stavo per partire. Lui mi rispose che avrei avuto qualche possibilità solo se Eric Cantona fosse andato via, ma è rimasto. A volte mi chiedo come sarebbe stato se avessi firmato per il Manchester United”.

CLICCA QUI PER TONARE IN HOME PAGE

Lazio, l'Europa League ricorda la magia di Pedro contro la Lokomotiv

Real Valladolid, il tecnico: “Con la Lazio sarà difficile. Mi preoccupa…”