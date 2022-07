Lazio, l'Europa League ricorda la magia di Pedro contro la Lokomotiv

Un gol da ricordare e rivedere in vista della nuova stagione, l'Europa League pubblica il gol di Pedro contro la Lokomotiv Mosca...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

C'è tanta attesa per la nuova stagione, tanta curiosità per come risponderanno le squadre dopo la preparazione e quale sarà il loro avvio fino allo stop per il Mondiale. Le partite da disputare saranno molte in pochi giorni, specialmente per chi affronterà le coppe europee come la Lazio. La squadra di Sarri sarà, infatti, impegnata in Europa League con l'obiettivo di migliorare il trend degli scorsi anni, la voglia di iniziare è molta e i tifosi non vedono l'ora di vivere nuovamente quell'atmosfera.

L'attesa dell'inizio della competizione europea viene, però, alleggerito in qualche modo ricordando i momenti più belli della passata stagione. A dare una mano è stata la stessa UEL che, tramite i propri canali social, ha postato il video del bellissimo gol di Pedro contro la Lokomotiv Mosca. L'ala spagnola vede arrivare il pallone al limite dell'area, lo mette giù, manda a vuoto con una finta il marcatore e scarica un sinistro a incrociare che si spegne nell'angolo alla sinistra del portiere. Lo straordinario gol di Pedrito, realizzato all'87', chiude la partita contro i russi che, nei minuti precedenti, avevano subito la doppietta di uno spietato Ciro Immobile.