Gasperini: "Sfortunati contro Lazio, Napoli e Inter. Solo con il Lecce..."

Cade l'Atalanta in casa contro l'Inter. Al termine della sfida, Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN, tentando di giustificare l'arrivo di quattro sconfitte nelle ultime cinque gare giocate dalla Dea: "Abbiamo avuto un pizzico di fortuna a inizio stagione, nelle ultime gare abbiamo incontrato squadre forti come Lazio, Napoli o Inter. Siamo usciti senza i tre punti, non sempre giustamente: l'unica partita fatta male è stata a Lecce. È un momento che ci ha abbassati in classifica, però globalmente, quando ci sono prestazioni come oggi, si può avere fiducia per il futuro".

