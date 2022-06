Gattuso, accuse di razzismo e omofobia: "La mia storia parla per me. E ora..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La mia storia parla per me. Io razzista? Io omofobo? Io xenofobo? Io machista? Ma siamo impazziti? Qui è ora di darsi una calmata". Rino Gattuso non ci sta e, riporta la rassegna stampa di Radiosei, replica alla campagna che si è scatenata sui social e guidata dall'ex presidente del Valencia, Miguel Zorio, per ostacolarne l'arrivo sulla panchina del Mestalla. "Allora cominciamo a spiegare: la frase sulle donne, pronunciata al momento dell'ingresso nel calcio di Barbara Berlusconi, voleva essere una difesa dell'operato di Galliani che era stato accantonato in malo modo - le parole di Gattuso - Razzista io? E allora perché avrei fatto acquistare, quand'ero al Napoli, Bakayoko? Mai avuto nulla contro i giocatori di colore, molti dei quali sono stati miei compagni di squadra e amici".

"Che cosa sanno di me questi signori che parlano di razzismo, questi leoni che si nascondono dietro una tastiera o dietro un nickname? - si sfoga l'ex allenatore di Milan e Napoli - Vengo da un paesino della Calabria, Corigliano Calabro. Mi sono fatto da solo, da ragazzo sono andato a giocare in Scozia, ai Rangers di Glasgow: sapete che può voler dire per un 'terrone' trovarsi fuori dall'Italia e dimostrare a tutti di riuscire a cavarsela? La mia carriera l'ho costruita con la fatica, l'impegno, il sudore.Nessuno mi ha regalato nulla. E non permetterò più che qualcuno, con accuse terribili, ostacoli il mio lavoro".

TORNA ALLA HOMEPAGE