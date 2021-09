Genoa, Ballardini: "Caicedo ha ripreso a correre, ma non sarà convocato"

Per la prima volta dopo il passaggio di proprietà da Enrico Preziosi al fondo 777 Partners è intervenuto ai microfoni ufficiali del Genoa il tecnico Davide Ballardini. Le sue parole: "Ci siamo presentati. Mi pare ci siano delle ottime intenzioni. Le persone che abbiamo incontrato mi sembra abbiano grande entusiasmo. Veniamo da un periodo che per tanti anni è stato guidato, direi bene, dal presidente. Ora è un altro capitolo. La speranza di chi vuol bene al Genoa è che queste persone facciano il loro meglio e sappiano gestire al meglio una società tra le più importanti non solo in Italia ma in giro per il mondo". Poi il punto sulla situazione dell'ex Lazio Felipe Caicedo: "Ha ripreso a correre un po', sembra stia meglio però certamente non sarà convocato per domani. Poi vediamo la prossima settimana come reagisce al fastidio che lui ha".

LA NOSTRA ESCLUSIVA CON MICHETTI: TRA LAZIO, DERBY E FLAMINIO

LAZIO, A FORMELLO INIZIA LA PREPARAZIONE DEL DERBY CON LA ROMA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB