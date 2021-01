Genoa, Marchetti sulla Ferrari distrutta: "Nessuno si è fatto male, questo è l'importante" - FT

Una brutta disavventura, per fortuna senza gravi danni, quella accaduta all'ex portiere della Lazio Federico Marchetti. La sua Ferrari è stata infatti distrutta in un incidente causato da un addetto che stava riportando la macchina al calciatore che l'aveva lasciata all'autolavaggio. A qualche ora dall'accaduto sono arrivate anche le parole di Marchetti che ha scritto un messaggio sui social: "Mi dispiace molto per quello che è successo, Grazie a Dio nessuno si è fatto male e questa è la notizia più importante. Le cattiverie lette finora lasciano il tempo che trovano e mi auguro di non leggerne più, credo conti ben altro nella vita!".

