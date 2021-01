Napoli, Osimhen ancora positivo al Covid-19: il comunicato del club

Victor Osimhen è ancora positivo al Covid-19. Lo ha annunciato il Napoli con un comunicato apparso sui profili ufficiali del club. Slitta dunque il rientro dell'attaccante, che dovrà ancora rimanere in casa in attesa di ricevere un esito negativo magari già nel nuovo test a cui si sottoporrà in settimana: “Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test in settimana”.

Calciomercato, la FIGC apre sull'indice di liquidità: ecco di quanto si può "sforare"

Genoa, disavventura per Marchetti: distrutta la sua Ferrari - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE