Genoa, Preziosi: “Inter, Milan e Juve escluse dal campionato? Il regolamento parla chiaro...”

La Superlega è arrivata all'improvviso stravolgendo completamente il mondo del calcio. Tanti personaggi sportivi hanno espresso la loro opinione in merito a questa nuova competizione europea. Tra loro c'è anche il presidente del Genoa Enrico Preziosi che, ai microfoni di Radio Rai, ha dichiarato: "Abbiamo appreso la notizia non tranquillamente e con il sorriso: si tratta di un’operazione che va contro gli interessi della A e di tutte le altre squadre, avrebbero dovuto essere molto più sensibili alla tutela del mondo del calcio. Mi sembra che tutto giri intorno a una problema economico e penso che le grandi avrebbero dovuto dare l’esempio, invece hanno fatto leva sulle proprie esigenze. Poi è legittimo che una società privata possa fare altre cose, ma all’interno di un’associazione non è opportuno comportarsi in questa maniera”.

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI INTER, MILAN E JUVE - "Dicono di voler continuare a restare in ambito locale ma i regolamenti parlano chiaro e penso che ci sarà una condanna da parte della UEFA, che lo ha già fatto capire: tutti i tesserati che faranno campionati diversi saranno esclusi da quello nazionale. Veramente una grande confusione e rivoluzione che non si capisce dove porterà".