Genoa, Preziosi: "Play-off e play-out sono un'idiozia. Bisogna terminare il campionato"

Campionato sospeso, si lavora per trovare la giusta formula in grado di portarlo a termine. In merito alla questione si è espresso anche il presidente del Genoa Preziosi ai microfoni di Radio Radio: "L’unico rimedio è quello di tentare di finire il campionato. Le ipotesi play-out e play-off sono un’idiozia totale. Non voglio prenderle nemmeno in considerazione. Non sono previsti da regolamento e dalle norme della Serie A: non si possono inserire strada facendo soltanto perché vi è un fatto straordinario. Bisogna solamente fare di tutto per terminare il campionato, anche perché ci sono problemi a livello economico e di diritti televisivi. Evidentemente questo non dipende tutto da noi, ma dalle norme e dagli input che arriveranno dal nostro governo".