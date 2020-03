Gentile: "No all'annullamento del campionato. La Lazio sta facendo cose straordinarie"

In attesa che l'emergenza Coronavirus rientri, il calcio decide sulle prossime mosse. Ai microfoni di TMW è intervenuto Claudio Gentile: "Quando finirà questo periodo bisogna subito riprendere e giocare il campionato. Si parla del due maggio come possibile ripresa. Non lo so, ma l'importante è che si riprenda perchè questo campionato deve avere una conclusione. Annullarlo sarebbe come lasciare un punto di domanda su chi ha vinto lo scudetto. Si dovrà lavorare per poter essere pronti quando sarà finito questo periodaccio e riprendere subito a giocare. Lotta a due tra Juventus e Lazio? Credo di sì. Devo ammettere che la Lazio ha qualcosa in più rispetto all'Inter che sembrava candidata allo scudetto. La Lazio sta facendo cose eccezionali e va tenuta in considerazione a mio parere per il secondo posto. Ma non è così certo che vinca la Juve".

CAMPIONATO SOSPESO? CI SONO DUE PRECEDENTI

SERIE A, IPOTESI SCADENZA CONTRATTI IL 15 LUGLIO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE