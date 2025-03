Germania - Italia, i convocati di Spalletti: la scelta su Rovella e Zaccagni

TUTTOmercatoWEB.com

L'Italia è pronta per la sfida di domenica sera contro la Germania, Gli azzurri devono rimontare la sconfitta per 2-1 subita in casa nei quarti di finale della Nations League. Il ct Luciano Spalletti ha diramato la lista dei calciatori che partiranno per disputare il match. C'era attesa per capire per le scelte del ct soprattutto dopo gli infortuni di Cambiaso, Calafiori e Retegui. Spalletti ha deciso di non aggiungere nessun altro calciatore mantenendo i convocati originali.

Mattia Zaccagni, out per la gara d'andata, sarà a disposizione per il match di ritorno. Il capitano della Lazio figura tra i convocati e starà al commissario tecnico scegliere se utilizzarlo o meno. Sarà della partita anche Nicolò Rovella che all'andata era partito titolare. Ecco l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mattia Zaccagni (Lazio).